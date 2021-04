"Al lavoro" con AlmaLaurea: studenti e laureati del Sud a tu per tu con imprese italiane e internazionali

Scoprire le opportunità di lavoro e stage attraverso le migliori aziende italiane e internazionali in cerca di giovani talenti. Questo l'obiettivo di “Al Lavoro Bari – Digital Edition 2021”, il format online del career day, in programma dal 19 al 23 aprile. L'evento, organizzato da AlmaLaurea, chiama virtualmente a raccolta laureandi e neolaureati del Sud Italia. Importanti novità segnano la cinque giorni che parte lunedì prossimo. Innanzitutto la sinergia tra le Università di Bari, Foggia, Salento, Lum, Politecnico di Bari, per la prima volta riunite insieme ad AlmaLaurea in un evento dedicato ai laureati del territorio. La seconda novità sono i due webinar di orientamento che si svolgeranno in aule virtuali, riservati agli studenti iscritti.

La sinergia

«Un risultato fondamentale di "Al Lavoro Bari 2021" è quello di avere coinvolto per la prima volta tutte le realtà universitarie pugliesi: parteciperanno, infatti, l’Università degli Studi di Bari, l’Università degli Studi di Foggia, l’Università del Salento, la Libera Università Mediterranea Lum “Giuseppe Degennaro” e il Politecnico di Bari – commenta la presidente di AlmaLaurea, Francesca Pasquini -. Questa sinergia è senz'altro indice di una volontà di fare squadra per dare continue e maggiori opportunità ai laureandi e neolaureati della regione: una volontà che ben si sposa con l’obiettivo di AlmaLaurea srl di essere sempre più un ponte tra università e mondo del lavoro. Il periodo della pandemia ha sicuramente influito sull’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ma è proprio con eventi come "Al Lavoro Bari" e i Career Day di Ateneo che si può garantire una continuità di opportunità al prezioso capitale umano che ogni anno viene formato dagli atenei pugliesi. AL Lavoro Bari è un evento digitale che ha trovato il favore delle imprese partecipanti, passate da 17 del 2020 a 23 del 2021, e che conferma il valore di scelte innovative ed inclusive, che possano unire tutte le realtà di placement universitario sotto un obiettivo comune, come succederà dal 19 al 23 aprile».

Il primo incontro

Lunedì 19 aprile l'evento inaugurale intitolato “Strumenti e consigli per la ricerca attiva ed efficace del lavoro”, a cura degli Uffici Placement degli Atenei pugliesi. Martedì 20 aprile, invece, il secondo webinar, a cura di AlmaLauream dal titolo “Il colloquio di lavoro: strategia e miti da sfatare”: saranno illustrati il contesto in cui il colloquio si inserisce, quindi il processo di selezione, le tipologie, le fasi e la modalità di colloquio, finendo poi con alcuni consigli per affrontarlo al meglio. La settimana sarà organizzata con workshop online, a cura dei manager delle aziende coinvolte, nei primi tre giorni della settimana. Gli studenti registrati avranno così l’occasione per conoscere le opportunità di inserimento e carriera nei diversi settori. Mentre durante i due giorni finali gli studenti, candidati e preselezionati dalle imprese, incontreranno i recruiter aziendali in sede di colloquio one-to-one, sempre in modalità digitale.

Le imprese che aderiscono

Le imprese aderenti all’appuntamento pugliese sono 21: Alten Italia, Aptos, Altas Reply, Blue Reply, BV Tech, Core Reply, EY, Fincons Group, Generali, ION Group, Lidl Italia, Lutech, Mazars Italia, Msx International, Penny Market, Primark, Pwc, Sidea Group, Spindox, Tim, Volkswagen Group Italia. A queste si aggiungono due scuole di formazione: CUOA Business School e ISTUD Business School.

Programma completo e ulteriori informazioni sul sito: https://aziende.almalaurea.it/lau/eventi/dettaglioevento.aspx?idevento=546&lang=it

Per assistenza: scrivere a supporto.laureati@almalaurea.it, oppure chiamare il numero 800.720772