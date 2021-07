Rientrano in Italia gli studenti pugliesi bloccati a Dubai

Hanno riabbracciato le proprie famiglie gli studenti pugliesi bloccati a Dubai da settimane. L'aereo con a bordo gli studenti è atterrato alle 13 all'aeroporto di Fiumicino.

Il rientro

Sono rientrati in Italia i circa 300 studenti italiani, compresi numerosi pugliesi e salentini, circa una trentina, partiti lo scorso 30 giugno per una vacanza studio a Dubai organizzata da Accademia Britannica in collaborazione con l'Inps, bloccati negli Emirati Arabi Uniti da un vasto focolaio Covid. L'aereo proveniente da Doha è arrivato a Roma Fiumicino poco dopo le 13 dove i genitori hanno potuto abbracciare i loro figli.