Croce per gli automobilisti, costretti a pagare multe salatissime, e delizia per i Comuni, che grazie ai fondi derivanti dalle multe rimpinguano le casse dell'ente e possono finanziare lavori, manutenzioni e interventi sulla sicurezza. Ma ora arriva la stretta sugli autovelox: il decreto del ministero delle Infrastrutture che pone un freno all'utilizzo pressoché indiscriminato dei dispositivi che controllano la velocità, pubblicato oggi, entrerà in vigore subito. E il ministro Matteo Salvini, nel presentarlo, non ha usato mezzi termini: «Basta fare cassa sulle pelle degli automobilisti». Così, molti degli odiatissimi dispositivi che in alcuni casi (anche in Puglia) sono stati abbattuti da uno o più "fleximan", dalle prossime ore potrebbero doversi spegnere.

Cosa cambia



Cosa cambia: intanto, i rilevatori di velocità saranno installati solo per prevenire gli incidenti, e questo significa che saranno ammessi solo in quei tratti di strada individuati dai prefetti come altamente pericolosi. Dovranno essere sempre ben visibili e ben segnalati, mentre il segnale che impone il limite di velocità, fuori dai centri abitati, dovrà essere posizionato almeno un chilometro prima. Un segnalamento minimo è previsto anche all'interno dei centri abitati (200 metri sulle strade urbane di scorrimento e 75 metri sulle altre strade) dove, in ogni caso, non potranno essere utilizzati autovelox per sanzionare limiti di velocità inferiori ai 50 chilometri orari.



Per la prima volta viene fissata anche la distanza minima (un chilometro) tra un dispositivo e un altro, mentre le modifiche al Codice della Strada, in discussione al Senato, dovrebbero poi consentire all'automobilista di pagare una sola multa per più di una violazione commessa nell'arco di un'ora. Altra novità rilevante è che gli autovelox, sulle strade extraurbane, potranno essere utilizzati solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia inferiore di oltre di 20 km orari a quello previsto per quel tipo di strada (ad esempio, se è una strada dove si potrebbe andare a 110 km/m, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite in quel punto è fissato ad almeno 90 chilometri orari). Infine l'utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c'è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili. Non viene affrontato, però, il nodo delle omologazioni, sollevato da una recente sentenza della Corte di Cassazione, il che lascia aperta la possibilità che tutte le multe emesse dagli autovelox possano essere oggetto, come già accade, di ricorso. Il decreto entrerà in vigore subito, ma ci sono dodici mesi di tempo per permettere ai sindaci di adeguarsi alle nuove norme.

I sindaci

Ed è proprio quello che si farà a Grottaglie, dove l'installazione di un autovelox su un tratto particolarmente pericoloso della Statale 7ter è già stato autorizzato, ma nelle prossime settimane si cercherà di capire come muoversi rispetto alle nuove norme. «Il nostro autovelox - commenta il sindaco Ciro D'Alò - dovrebbe essere installato in prossimità di una curva molto pronunciata e pertanto pericolosa. Vedremo come adeguarci alle norme del decreto, in ogni caso questi dispositivi sono utili se usati in maniera oculata per prevenire gli incidenti e salvare le vite umane e non vanno demonizzati». Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Galatina, Fabio Vergine: nel suo Comune, l'autovelox posto lungo un rettilineo sulla Statale Gallipoli-Lecce ha "fruttato", nel 2023, ben 110mila multe e 4,7 milioni di incassi. «L'autovelox però - spiega Vergine - è primariamente uno strumento di prevenzione e il suo scopo è quello di portare risultati in tema di sicurezza stradale. Il tratto di strada dov'è posizionato il nostro autovelox è spesso trasformato in una pista da automobilisti che lo percorrono anche a 180 chilometri orari, laddove il limite massimo è di 90 Km l'ora. Certo, è uno strumento detestabile, ma non va demonizzato: chi viene sanzionato è soltanto chi infrange la legge e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. A chi ci accusa di voler fare cassa, invece, rispondo solo che gli introiti sono vincolati e vanno reinvestiti in interventi per la sicurezza stradale e questo vincolo è già una garanzia».

Anche il sindaco di Latiano, in provincia di Brindisi, nell'attesa di leggere le nuove norme, si schiera in difesa degli autovelox quali strumenti per limitare la velocità e salvaguardare la sicurezza di tutti. «Tra gli obiettivi di queste apparecchiature - spiega il primo cittadino Cosimo Maiorano - c'è prima di tutto quello di utilizzarli come deterrente alla eccessiva velocità in tratti stradali particolarmente pericolosi, di ridurre la pericolosità ed evitare gli incidenti. Questo l'obiettivo principale, ma l'effetto "collaterale" è che poi gli autovelox diventano un'opportunità per i Comuni di incamerare gli introiti. Non vanno assolutamente demonizzati, perché se si riceve a casa una multa non è certo cole degli autovelox: se il cittadino è diligente e ossequioso delle norme, non ha nulla da temere. Quindi il mio invito è quello di armarsi di senso civico e di rispettare la segnaletica: solo così non si avrà nulla da temere».

