Stretta per 400mila "no vax" pugliesi: da gennaio off limits bar, ristoranti, palestre e calcetto

Vita dura per quasi 400mila pugliesi "no vax" che a oggi non hanno ancora ricevuto neppure una dose di vaccino. A partire dal 10 gennaio - con l’entrata in vigore del decreto legge approvato lo scorso mercoledì - il super green pass che si ottiene con il vaccino o la guarigione è stato esteso di fatto a tutte le attività. E per prendere un treno o anche autobus ma anche per un caffè al bar o un pranzo o una cena al ristorante sarà necessario...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati