Bradanico-Salentina, aggiudicata la gara per il terzo lotto (fino a Manduria). L'annuncio di Iaia

Aggiudicata la gara per il completamento del terzo lotto della strada Bradanico-Salentino (la statale 7 ter salentina, che va da Taranto e Lecce). Si tratta dei lavori nel tratto compreso tra Taranto-Grottaglie e Manduria per un totale di 26,9 milioni di euro. L'annuncio è di Dario Iaia, componente della commissione parlamentare ambiente e lavori pubblici e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia.

La situazione

«Nei mesi passati, ci eravamo attivati per fare in modo che fossero recuperati i 10,5 milioni necessari ad andare in gara. Poi, la procedura è stata bandita ed ora, la gara aggiudicata. Sono perciò, soddisfatto perché Taranto e Lecce, due città strategiche per lo sviluppo del Mediterraneo, saranno più vicine tra loro e facilmente raggiungibili.

D’altra parte, l’area jonica per sua stessa collocazione è il perfetto crocevia tra le provincie pugliesi e deve poter ambire ad un giusto protagonismo, anche grazie ad infrastrutture migliori e moderne». «L’intervento in questione è stato programmato dal Comitato interministeriale - prosegue Iaia - per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) che ha dato il via libera ad infrastrutture importanti, allocando 4,55 miliardi per investimenti Anas, tra cui appunto il tratto della Bradanico Salentina.

In attesa di completamento da lungo tempo, finalmente vedrà la luce grazie all’impegno di questo governo.

Un grande risultato per il territorio».