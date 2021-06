«Sveglia alle 4 per lavorare». Il sindaco spegne la movida a mezzanotte

«La sveglia di molti cittadini suona alle 4 per andare a lavorare». Da mezzanotte, dunque, stop alla musica e locali chiusi all'una. L'ordinanza a «favore della quiete pubblica e dei comportamenti civili» entrata in vigore da oggi a Castelluccio dei Sauri, comune di 2.200 persone, in provincia di Foggia. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco, Antonio Del Priore.

Le ragioni dello stop anticipato a musica e locali

«Lo spirito - ha sottolineato Del Priore - non è quello di far chiudere le attività, ma quello di far rispettare la volontà di tanti miei concittadini che lamentano schiamazzi fino a tarda notte. Il nostro - ha aggiunto - è un paese a forte vocazione agricola, motivo per cui molti sono costretti ad alzarsi la mattina alle 4». Alla base dell'ordinanza, vi sarebbero proprio le numerose segnalazioni giunte al Comune di Castelluccio dei Sauri. «Abbiamo cercato - ha concluso il sindaco - di dare un segnale per far capire ai ragazzi e ai gestori dei locali (una decina in tutto il paese) che è giusto che si rispettino tutti».