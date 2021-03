Stop al lotto AstraZeneca: decine di telefonate alle Asl e ai laboratori d'analisi

Decine di telefonate ai centralini delle Asl per ricevere informazioni e rassicurazioni sul vaccino AstraZeneca e qualche defezione: dopo il ritiro di un lotto per presunte reazioni avverse gravi, anche in Puglia si è registrato un prevedibile aumento di diffidenza in chi era in procinto di essere vaccinato con il siero inglese. Ma i dati in possesso della Regione Puglia dicono che non c'è da preoccuparsi: le 16mila dosi (3.400 nel Salento) del lotto finito sotto accusa sono state già tutte somministrate e, da un primo controllo, «non ci sono stati eventi straordinari», assicura l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco. Il siero appare del tutto sicuro, ma «continuano le verifiche incrociate», aggiunge l'assessore. Le Asl stanno effettuando un controllo su tutti i pugliesi che hanno ricevuto le dosi del lotto di cui Aifa ha chiesto il ritiro precauzionale e non risultano esserci state reazioni gravi. Gran parte delle dosi sono state inoculate nella seconda metà di febbraio, quindi sono già trascorsi molti giorni e tutto fa presumere che non dovrebbero esserci sorprese negative.

Le verifiche, per cautela, proseguiranno, ma non ci sono segnali che possano far scattare il campanello di allarme. Però, ieri, i centralini delle Asl hanno dovuto rispondere a decine di telefonate di pugliesi in attesa di ricevere il proprio vaccino. Due le domande più frequenti: la mia dose a quale lotto appartiene? Il vaccino AstraZeneca è sicuro? Qualcun altro, invece, ha preferito non presentarsi proprio nel centro vaccinale per sottoporsi all'inoculazione: dalla Regione assicurano che si tratta di defezioni limitate, nell'ordine forse dell'1 o 2%. Disdette per i prossimi giorni, invece, non ne sono arrivate. Tutto sommato, quindi, la campagna vaccinale pugliese non ha subìto grossi contraccolpi dalla notizia del ritiro del lotto. Le ripercussioni sono state limitate e, in qualche maniera, anche prevedibili.



«Non parliamo di psicosi ma di un lieve aumento delle richieste di analisi legato al timore dei soggetti vaccinati»: dice il dottore Aldo Ido, titolare di un centro analisi a Lizzanello e vicepresidente della sezione sanità di Confindustria Lecce. «Nelle ultime ore prosegue - abbiamo riscontrato una maggiore richiesta di esami dell'emocromo e di test del D-dimero, utilizzato per escludere la presenza di un coagulo inappropriato, ma sono numeri che non si discostano di tanto dalla normalità. Oltre ai pazienti con patologie pregresse, i controlli ora sono richiesti anche da altri soggetti che vogliono conoscere la misura del D-dimero, che può aiutare ad escludere trombosi venosa profonda, embolia polmonare e infarto. E se in passato ne eseguivamo 2 o 3 al giorno chiarisce - ora siamo saliti a 6-8 test, ma è inadeguato parlare di un allarme legato ad eventuali effetti collaterali del vaccino anticovid. Niente psicosi quindi».



Intanto, ieri, un secondo lotto di vaccini Astrazeneca è stato sospeso in Campania in seguito alla richiesta alle regioni dell'Istituto superiore di sanità di inviare campioni di fiale del siero anglosvedese (di lotti diversi da quello bloccato giovedì) in modo da consentire analisi comparative. In Campania il lotto scelto per l'approfondimento è AV6096, quello da cui veniva il vaccino inoculato a Vincenzo Russo, l'operatore scolastico deceduto ad Acerra tre giorni dopo la somministrazione, caso per il quale si attende l'autopsia sulla salma non essendo emerse finora connessioni tra la vaccinazione e il decesso. In Sicilia, invece, la Procura di Siracusa, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del sottufficiale della Marina Militare Stefano Paternò, avvenuta poche ore dopo la somministrazione del vaccino nell'ospedale militare di Augusta, ha iscritto nel registro degli indagati l'amministratore delegato di AstraZeneca, Lorenzo Wittum, che è accusato, insieme con altre tre persone, di omicidio colposo. La Procura parla di un atto dovuto in vista dell'autopsia che sarà eseguita oggi pomeriggio all'ospedale Cannizzaro di Catania. Tra gli altri indagati dell'inchiesta, coordinata dalla Procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino e dal pm Gaetano Bono, ci sono un medico del 118, l'infermiere che ha somministrato la dose del vaccino ed il medico dell'ospedale militare. La Procura ieri ha nominato un pool di quattro esperti per l'esame autoptico. Si tratta di uno specialista in medicina legale, uno specialista in ematologia, che ha esperienze nel campo di emostasi e trombosi («un esperto a livello internazionale», dice il pm, un esperto in tossicologia medica e uno specialista in malattie infettive. I carabinieri del Nas, come emerge dall'informativa, escludono che ci possano essere stati problemi di conservazione del lotto nella linea di trasporto.

