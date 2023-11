Buste paga sempre più magre in Puglia con la provincia di Lecce fanalino di coda della regione con stipendi mensili in media da 1.200 euro lordi al mese. A tanto ammonta il compenso che nel 2021 hanno percepito i lavoratori dipendenti del settore privato nel Salento, dato che relega Lecce al 94esimo posto tra le province italiane nella classifica stilata da Cgia Mestre su dati Inps. A fare peggio Messina, Ragusa, Agrigento, Crotone, Nuoro, Cosenza, Trapani e Vibo Valentia.

Il report

Guardando alle altre pugliesi, è Bari a registrare la migliore performance attestandosi al 68esimo posto a livello nazionale con una retribuzione media annua di 16.920 euro (1.410 euro lordi mensili). Seguono Taranto (72esima), Brindisi (82esima) e Foggia (90esima). A chiudere, dunque, Lecce con una retribuzione media annua di 13.819 euro, classificandosi al 95esimo posto tra le 103 province. Più “ricchi” i colleghi del nord. Sono settentrionali, infatti, i territori che registrano le retribuzioni più alte: sul podio Milano (31.202 euro), Parma (25.912) e Bologna (25.797), poi Modena, Reggio Emilia, Lecco, Trieste, Torino, Bergamo e Varese. Un problema – quello dei compensi – su cui i partiti di opposizione al governo di Giorgia Meloni da tempo hanno puntato i riflettori introducendo il tema del salario minimo. Più scettici, di contro, i sindacati che sottolineano l’importanza di applicare lo strumento della contrattazione collettiva.

I sindacati