Stesso prezzo ma meno prodotto nelle confezioni. La denuncia di Codacons a Procure e Antitrust

Stesso prezzo (a volte anche maggiorato) ma meno prodotto all'interno. La denuncia arriva dal Codacons, associazione del consumatori, che ha presentato un esposto all'Antitrust e a tutte le Procure pugliesi (Bari, Lecce, Foggia, Taranto, Brindisi, Trani) - 104 Procure in tutta Italia - sul fenomeno "shrinkflation", cioè la riduzione delle quantità dei prodotti confezionati venduti al pubblico mantenendo invariati i prezzi. I consumatori hanno chiesto che venga aperta una indagine per verificare se sia una politica legale quella messa in campo dalle aziende o se si configuri il reato di truffa.

La denuncia dell'associazione

L'associazione chiede di verificare eventuali ipotesi penalmente rilevanti come truffa e manovre speculative a danno dei consumatori o pratica commerciale scorretta. «In sostanza - spiega il Codacons - il cartellino del prezzo resta esattamente lo stesso (in alcuni casi aumenta seppur di poco) mentre la confezione del prodotto, sia esso un flacone di detersivo, una bottiglia di vino o una scatola di fazzoletti, un pacco di biscotti, è leggermente più piccola, o contiene qualche unità di prodotto in meno. Un trucchetto che consente enormi guadagni alle aziende produttrici ma di fatto svuota i carrelli e le tasche dei consumatori, realizzando una sorta di 'inflazione occultà».

