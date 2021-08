Endorsement di Emiliano per Mellone, Stefàno si autosospende dal Pd

«Mi autosospendo dal Partito Democratico , in attesa di un chiarimento non più rinviabile e che, mi auguro, possa avvenire il più presto possibile». Così si conclude la lunga lettera che il senatore Pd Dario Stefano , presidente della Commissione Politiche Ue a Palazzo Madama, ha invitato ai vertici pugliesi e nazionali del suo partito.

Le parole di Emiliano