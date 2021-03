La zona rossa non ferma i pugliesi: in una settimana solo il 2% dei cittadini rinuncia agli spostamenti

La zona rossa non ferma la mobilità dei pugliesi: nonostante restrizioni e nuove chiusure gli spostamenti in tutta la regione si sono ridotti solo del 2%. Così, tra le regioni italiane in fascia rossa la Puglia è quella nella quale lo stop del governo ha inciso meno. Ma c'è di più: rispetto al lockdown di un anno fa, la percentuale di cittadini che non hanno comunque rinunciato a spostarsi è cresciuta del +104% su base regionale.

CELLE TELEFONICHE E MEDOTO DI ANALISI

A certificarlo è la mappa interattiva City Analytics del portale Enelx.com che, utilizzando il sistema di analisi delle celle telefoniche e la stima della variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi in tutta Italia, evidenzia come i Dpcm e le restrizioni previste dal governo per limitare i contagi della pandemia di fatto non abbiano determinato alcuna drastica riduzione degli spostamenti nell’ambito dei confini regionali.

GLI SPOSTAMENTI NELLE SINGOLE PROVINCE

Lo strumento analitico di EnelX.com nel dettaglio evidenzia come a Bari nell'ultima settimana la mobilità si sia ridotta del 9% ma è cresciuta del +114% rispetto allo stop imposto dal governo Conte nello stesso periodo del 2020. Taranto fa registrare, rispettivamente, una riduzione di 7% e una crescita del 98%. Segue Brindisi con -6% su base settimanale + 119% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dall'analisi dei dati leccesi, ancora, emerge che seppure la mobilità dei salentini nell'ultima settimana si sia ridotta del 16%, rispetto al lockdown del 2020 è comunque cresciuta del +117%. A Foggia, invece, il dato relativo ai movimenti è invariato rispetto alla scorsa settimana e più o meno lo stesso discorso vale per Andria e Trani (-1 per cento per entrambe). A Barletta, invece, si registra addirittura un aumento degli spostamenti (+ 1 per cento).