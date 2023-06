La straordinaria bellezza della Specola Vaticana, l’osservatorio astronomico pontificio situato a Castel Gandolfo, esplorabile da casa grazie a un tour virtuale aumentato realizzato da Dimensione 3, una società di Gioia del Colle specializzata in comunicazione digitale e virtual tour interattivi.

Un progetto che permette al visitatore di immergersi nella storia della Specola Vaticana, alla scoperta degli scienziati e degli strumenti che hanno tracciato il cammino di questa antica istituzione scientifica vaticana, “teletrasportando”, infine, l’utente dalle Cupole Barberini al tetto del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo dove troviamo le due grandi cupole con il Doppio Astrografo e il telescopio Visuale. Tra le mura ricche di storia della scienza e dell’astronomia, fino a quarant’anni fa - prima che l’inquinamento luminoso rendesse necessario investire in un nuovo sito, questa volta negli Stati Uniti - gli scienziati vaticani si alternavano scrutando le stelle dai telescopi. Luoghi ricchi di storia che ora è possibile visitare a distanza grazie alle più moderne tecnologie di comunicazione.

ll tour virtuale dell'osservatorio

«Il visitatore potrà immergersi nella nostra storia, attraverso un percorso che lo porterà alla scoperta degli scienziati e degli strumenti che hanno tracciato il cammino di questa antica istituzione scientifica vaticana» si legge nella nota dell’Osservatorio, «La prima sala racconta le origini della Specola Vaticana a partire da Papa Gregorio XIII fautore della riforma del calendario nel 1582, per arrivare a Papa Leone XIII, fondatore della odierna Specola Vaticana nel 1891 con P. Francesco Denza, Barnabita, come direttore e una cupola sulla Torre dei Venti, passando per Padre Angelo Secchi, SJ con l’osservatorio pontificio del Collegio Romano. Il percorso prosegue con l’esposizione di alcuni strumenti astronomici antichi, per arrivare nella sala che racconta la presenza della Specola Vaticana a Castel Gandolfo.

L’ultima sala descrive le attività della Specola, dalla sua presenza a Tucson in Arizona fino ad illustrare le attività di ricerca e divulgazione svolte dai Gesuiti e sacerdoti». Secondo quanto scrivono da Castel Gandolfo, «la realizzazione del progetto si è basata sulla accurata pianificazione di ogni dettaglio, dalle condizioni meteo e di luce durante i rilievi, ai punti di osservazione ottimali per l’esplorazione digitale, al percorso più indicato per il visitatore, per finire alle funzionalità che meglio valorizzano i contenuti storici e scientifici. Il rilievo delle location è stato realizzato con attrezzature di ultima generazione, che permettono da un lato di ottenere una elevata qualità fotografica, dall’altro di creare il modello 3D integrale degli spazi. I modelli 3D oltre a consentire la creazione di una visita virtuale realistica, rappresentano anche preziosi elaborati che diventano patrimonio della Specola Vaticana in termini di archivio digitale e nello stesso tempo costituiscono la base per lo sviluppo di nuovi progetti futuri.

Il lavoro divulgativo dell'azienda pugliese

L’esplorazione digitale dei due siti dell’osservatorio astronomico Vaticano è potenziata con funzionalità e interazioni personalizzate. La segnaletica virtuale interattiva guida il visitatore, consentendo approfondimenti storici e scientifici, collegamenti interattivi fra le due postazioni, rimandi al sito web della Specola Vaticana».

L’azienda pugliese Dimensione 3, pmi innovativa con sede a Gioia del Colle, è attiva nell’ambito della produzione di tour virtuali aumentati, grazie all’utilizzo della tecnologia Matterport, “migliorata” da una implementazione che permette anche di realizzare visite guidate virtuali, non solo di luoghi di cultura, come musei e mostre, ma anche di spazi di lavoro, come impianti industriali o esposizioni.

L’utilizzo di questa tecnologia ha permesso, durante il periodo della pandemia, di continuare a effettuare visite, formazione e esperienze immersive. Il tour virtuale della Specola Vaticana è visitabile al link https://www.vaticanobservatory.va/en/.

