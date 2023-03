Sole e temperature in aumento: arriva il primo caldo di primavera. Le previsioni in Puglia

Tempo stabile e sereno su tutta la Regione, anche non mancheranno delle nubi. Ma le buone notizie e il bel tempo arriveranno da prossima settimana: l'arrivo dell'anticiclone africano segnerà il passaggio alla primavera e l primo caldo. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore in Puglia.

Sabato 18 marzo

Gli esperti di 3bmeteo annunciano, «su Daunia, Murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata» di oggi. «Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3000 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d'Otranto da mosso a poco mosso».

Domenica 19 marzo

Cielo sereno o parzialmente nuvoloso anche nella giornata di domani (19 marzo) con qualche annuvolamento n vista per colpa dell'ingresso di nubi alte e stratificate.

L'equinozio di primavera

Anche la Puglia si prepara per l'arrivo, la prossima settimana, dell'anticiclone africano che, dall'interno del deserto del Sahara, si allungherà verso l'Europa e il mar Mediterraneo già da lunedì 20 Marzo giorno dell'Equinozio di Primavera.

«Analizzando nel dettaglio questa avanzata dell'alta pressione - dice invece Mattia Gussoni Meteorologo de ilmeteo.it - possiamo vedere che si tratta di una massa d'aria calda di matrice subtropicale che provocherà oltre a un'estrema stabilità atmosferica con tanto sole anche un'impennata delle temperature».

E dunque arriverà il caldo, ma a partire da martedì 21 sulle pianure del Nord e sulle regioni tirreniche con punte fin verso ed oltre i 20°-22°C.