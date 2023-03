“Smart Walking”, lavorare camminando: il nomade digitale Davide Fiz fa tappa in Puglia

Davide Fiz, consulente di commercio digitale protagonista lo scorso anno di un esperimento di lavoro "alternativo", riparte, forte della riuscita del suo progetto Smart Walking, volto a dimostrare come sia possibile conciliare lavoro e passione trasformando lo smart working in una occasione di cambiamento.

Dal 9 al 14 marzo camminerà sulla Rotta dei Due Mari, da Polignano a Mare a Taranto, un percorso che unisce l'Adriatico allo Ionio. La formula sarà la stessa dello scorso anni: 5 ore di cammino, poi la sosta in una struttura dotata di wi-fi dove svolge il lavoro che gli dà da vivere, promuovendo tra l'uno e l'altro le bellezze d'Italia meno conosciute.

La seconda edizione

La seconda edizione lo vedrà dappirma tra gli ulivi secolari della campagna pugliese con soste a Castellana Grotte, Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Crispiano. Continuerà poi in Calabria (dallo Ionio al Tirreno), in Campania e Lazio per ritornare sull'Adriatico a Monte Sant'Angelo. Fine ultimo del progetto - che ha il patrocinio di Enea, Uncem e Aitr - è lavorare e nello stesso tempo scoprire e raccontare l'Italia attraverso la natura sempre diversa, i borghi, i sentieri minori, viaggiando con lentezza e incontrando le comunità locali, sempre coniugando viaggio, vita e attività all'aria aperta, relazioni, lavoro.

Chi è

Davide Fiz, classe 1976. Laureato in Economia all’Università di Pisa con una tesi sulla conservazione e lo sviluppo sostenibile nei parchi. Ha sempre lavorato come freelance – commercial sales – per diverse aziende in ambito nazionale. Da quando nel 2015 ha fatto il primo cammino ha percorso numerose vie, in Italia e in Europa: Cammino di Santiago via Portoghese, Imperia Limone, Cammino di Santiago via Francese, Cammino di Santiago Via de la Plata (primi 200 km), Cammino dei Briganti, Trekking del Lupo, Via Francigena (tappe in Toscana), Magna Via Francigena Sicilia, Cammino di Santiago Primitivo, Cammino dei Borghi Silenti.

Da marzo a ottobre 2022 ha percorso 20 cammini in Italia, un cammino per ognuna delle 20 regioni, camminando di mattina e lavorando in “smart working” al pomeriggio, da luoghi sempre diversi.