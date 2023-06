I sindacati in piazza per difendere la sanità pubblica: «Ma ora basta sprechi»

«Oggi siamo in piazza per anticipare la mobilitazione nazionale, che hanno voluto tutti i sindacati della dirigenza medica per il problema delle liste di attesa e per la deriva privatista della sanità. Ma siamo qui anche per protestare contro la Regione Puglia, perché il confronto c'è molto raramente e senza efficacia reale». Il segretario della Cisl medici Puglia, Enzo Piccialli, ha parlato così da Bari, durante la manifestazione regionale indetta dai sindacati in difesa del sistema sanitario pubblico, sotto la presidenza della Regione. In piazza oltre 500 persone.

Gli sprechi nel mirino

«Protestiamo anche contro gli sprechi. In Puglia il più macroscopico - ha aggiunto - riguarda l'ospedale e l'hub vaccinale in Fiera».

Piccialli ha evidenziato che le strutture per l'emergenza Covid realizzate in Fiera del Levante «dopo esserci costate 30 milioni di euro, pesano ancora tutti i mesi per l'affitto». «Noi siamo - ha detto - sempre per il confronto, ma deve essere vero e tangibile, le chiacchiere non ci interessano perché danneggiano sia gli operatori sanitari sia i pazienti. Questa sanità non piace neanche ai medici». Piccialli ha inoltre ricordato che «l'ultimo confronto con la Regione Puglia risale a qualche giorno fa. Dopo un'ora di attesa nessuno si è presentato o si è degnato di spiegarci perché la riunione sia stata rimandata».