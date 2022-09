Sorteggiati i simboli sulla scheda elettorale: al primo posto il centrodestra

La coalizione di centrodestra sarà al primo posto della scheda per l'elezione dei senatori pugliesi, il centrosinistra sesto. È l'esito parziale del sorteggio dell'ordine dei simboli che compariranno sulle schede elettorali per le Politiche del 25 settembre, fatto nel pomeriggio in Corte di Appello a Bari. Per la Camera, infatti, bisognerà attendere domani per conoscere l'ordine definitivo dei simboli sulle schede. Per il Senato, quindi, dopo il centrodestra, ci saranno sulle schede i simboli di Azione-ItaliaViva, Unione Popolare con De Magistris, Movimento 5 Stelle, Italexit. Segue la coalizione di centrosinistra e, subito dopo, De Luca, Pci, Vita, Italia sovrana e popolare, Alternativa per l'Italia. All'interno delle due coalizioni, poi, è stata sorteggiata anche la posizione dei singoli partiti che vede Fratelli d'Italia in testa seguito da Noi Moderati, Lega e Forza Italia. Per il centrosinistra guida graficamente la coalizione +Europa, seguita da Pd, Impegno Civico, Alleanza Verdi Sinistra.