Siccità, in arrivo gli aiuti del Governo alle imprese pugliesi agricoltura

Puglia, la terra dove non piove mai. Per questo il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida l'ha inclusa fra quelle interessate dai decreti firmati in queste ore e a sostegno delle imprese agricole dei territori più colpiti dai cambiamenti climatici, come la Puglia appunto, e poi la Lombardia, il Piemonte e la Calabria.

I decreti

I provvedimenti prevedono la dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche che consente alle aziende di fare richiesta di indennizzo al Fondo di solidarietà nazionale. «In questo modo anche le aziende che operano nei territori colpiti dalla siccità - afferma il ministro Lollobrigida - hanno ricevuto un segnale chiaro e concreto dal Governo, che le supporta davanti a uno dei fenomeni più dannosi per la produzione. Diamo così pronto sostegno alle imprese agricole e agroalimentari, cuore pulsante della Nazione, anche di fronte alle emergenze, oltre che con interventi e strategie a lungo termine».

Gli eventi climatici estremi

Secondo la mappa delineata da Coldiretti Puglia, sono la provincia di Bari e di Lecce a guidare la classifica dei mutamenti di clima più disastrosi. Primo il Barese, con 42 eventi, di cui 20 allagamenti e 17 casi di danni da trombe d’aria. A seguire il Salento, con 25 eventi estremi, di cui 14 trombe d’aria tra il 2017 ed il 2022, ma non sono mancati 7 tornado in una settimana a novembre 2022. L’aumento delle temperature con il conseguente innalzamento del livello del mare mettono a forte rischio mareggiate – insiste Coldiretti Puglia – l’area di Lesina in provincia di Foggia e Taranto particolarmente esposte, secondo l’analisi di ENEA.