Sette studenti pugliesi in finale per i giochi nazionali della chimica: oggi la premiazione

Sette studenti pugliesi, il prossimo 24 maggio a Roma, si giocheranno le finali nazionali dei giochi della chimica, organizzati e promossi dalla Società chimica italiana. Hanno vinto nelle rispettive classi di concorso: la prima per tutti i ragazzi del biennio, la seconda per per gli studenti del triennio di istituti tecnici ad indirizzo chimico e la terza per il triennio delle altre scuole. A questi si sono poi aggiunti i quattro studenti che si sono classificati meglio nella graduatoria nazionale.

Le premiazioni

Saranno premiati questo pomeriggio alle 15,30 nell'Aula 1 del Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari, durante la cerimonia della competizione regionale.

I numeri da record

Sono state 121 le scuole pugliesi e 2765 gli studenti che hanno partecipato ai giochi della chimica 2023. La Puglia è stata tra le prime regioni italiane per numero di istituti e ragazze.

In attesa delle Olimpiadi

Durante l'evento a Roma del 24 maggio si definiranno i nomi dei quattro studenti che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi della Chimica, in programma dal 16 al 25 luglio a Zurigo, in Svizzera, in cui sono attesi i migliori studenti dai Paesi di tutto il mondo.