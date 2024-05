Sarà scontro alla Corte costituzionale. Il governo, su proposta del ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli, ha impugnato la legge regionale della Puglia sul Servizio idrico e sull'assegnazione del 20% delle quote di Acquedotto pugliese ai Comuni. La decisione era nell'aria, nonostante i tentativi di mediazione e gli incontri tecnici delle ultime settimane.

Cosa succede adesso

Adesso, in attesa dell'iter davanti alla Consulta, si apre una fase di incognite: il Servizio idrico integrato, che ricade sotto la titolarità dei Comuni pugliesi raggruppati nell'Autorità idrica pugliese, è stato affidato (attualmente in regime di proroga, per la seconda volta) ad Acquedotto. La concessione ad Aqp scade però nel dicembre 2025: la legge regionale n°14 del marzo scorso puntava sull'affidamento diretto da parte dell'Autorità idrica (e dunque dei Comuni) ad Aqp, facendolo risultare come affidamento in house dopo l'ingresso nel capitale sociale di Acquedotto dei Comuni. Sulla legge però sono stati mossi diversi rilievi da parte del ministero degli Affari europei (il ministero di Raffaele Fitto) e da quello della Giustizia. La Regione ha anche proposto, nelle scorse settimane, alcune modifiche alla legge per cercare di soddisfare le contestazioni di natura tecnico-normativa, ma sono state evidentemente ritenute insufficienti dal governo.

I possibili scenari

Con la legge regionale congelata, senza altre proroghe del servizio idrico ad Aqp e senza la compartecipazione dei Comuni che consentirebbe - secondo la strategia della Regione ricalcata nella legge n°14 - di riaffidare il servizio ad Aqp, non resterebbe che mettere a gara la gestione dell’acqua in Puglia. Affidandosi dunque al mercato e perciò, in linea teorica, ai privati. Il testo approvato dal Consiglio regionale a marzo prevedeva il trasferimento dalla Regione ai Comuni del 20% delle azioni di Aqp, poi da far confluire in una società veicolo; in questo modo l’Aip (perciò i Comuni) può affidare all’Aqp il servizio idrico per altri 30 anni, perché sarebbe di fatto un affidamento in house (dunque a una società del Comune). Il governo ha posto più rilievi critici, le modifiche messe sul piatto dalla Regione puntano a rafforzare il legame tra società veicolo e Comuni e «il controllo analogo e congiunto della Regione e dei Comuni». Secondo il governo però l’Aqp nemmeno così avrà le caratteristiche per l’affidamento diretto da parte dei Comuni, essendo riconducibile perlopiù (e ancora) alla Regione.