Sentiment, il Salento e la Puglia primeggiano su web

E la provincia di Lecce conquista anche il primato in Puglia per il sentiment: il grado di soddisfazione dei turisti con le recensioni on line post-vacanza. Il podio più alto sia pur con un vantaggio risicato rispetto agli altri territori pugliesi.Accoglienza, buon cibo e qualità dei servizi: sono i tre filoni principali con cui il Salento si distingue per la sua capacità di «far vivere un'esperienza turistica», come dicono gli addetti ai lavori. Ma veniamo ai dati. Sono le strutture ricettive della provincia di Lecce a soddisfare il maggior numero di turisti nel 2019. Con un lusinghiero 89,2% il Salento stacca la provincia di Brindisi (89,1%), cui segue la Bat (88,2%), quella di Taranto (87,8%), quella di Bari (87,5%) e quella di Foggia (86,3%).Inoltre, è sempre la provincia di Lecce ad aggiudicarsi, insieme al Gargano, il maggior numero di pernottamenti turistici nella quota complessiva regionale: 30,9% di presenze e 25,5% per arrivi. Il territorio dauno si distacca di poco, assestandosi al 28% di presenze e al 22,9% di arrivi. Segue Bari, col 28% di arrivi e il 17,6% di presenze, Brindisi (11,9% di arrivi e 12,8% di presenze), Taranto (7,7% di arrivi e 8,2% di presenze) e infine Bat (4,1% di arrivi e 2,5% di presenze). In un quadro più generale, è Bari, insieme alla sua provincia, a essere nel 2019 la principale destinazione per incoming turistico.Sono gli altri dati emersi nel corso della Bit di Milano 2020 e fotografati nel report dell'Osservatorio turistico regionale dell'agenzia Pugliapromozione. Per quanto riguarda le strutture ricettive, l'agenzia turistica regionale osserva come «pur aumentando a rapida velocità il numero di strutture extra-alberghiere della Puglia (+46% rispetto al 2015), la capacità ricettiva della regione è rimasta pressoché invariata negli anni (284.250 posti letto totali nel 2019 con una variazione del +3% rispetto al 2015). Nel 2019 si registrano in Puglia 7.950 strutture ricettive di cui il 13% nella categoria alberghiera (38% dei posti letto regionali). L'incremento complessivo del numero di strutture è stato del +40% dal 2015 a oggi».In particolare, il Salento dispone di 2.608 strutture (32% della quota territoriale dei posti letto), delle quali quelle alberghiere presentano prezzi che oscillano tra i 33 e i 131 euro a notte (prezzi medi, ricavati dai listini di Booking.com). Delle 90.568 recensioni analizzate, il 37% appartiene a turisti stranieri. Tra questi ultimi, tra l'altro, sono i francesi ad aver avuto il maggior tasso di crescita, raggiungendo praticamente la fetta di tedeschi, zoccolo duro del turismo straniero nella regione.In generale, in Puglia nel 2019 ci sono stati 4,2milioni di arrivi (+4% rispetto al 2018), 15,5milioni di presenze (+2%), 1,2milioni di arrivi dall'estero (+11,5%), 3,8milioni di pernottamenti internazionali (+8%), 3milioni di arrivi nazionali (+1%), 11milioni di pernottamenti di italiani (+0,1%), con 3,7 notti di permanenza media.Infine, nel 2019 il tasso d'internazionalizzazione ha raggiunto il 28% per gli arrivi e il 25% per le presenze/pernottamenti.