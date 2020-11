Scuole chiuse in Puglia, udienza al Tar sull'ordinanza di Emiliano. Il governatore in attesa di essere ascoltato

È cominciata a metà mattinata davanti ai giudici del Tar Puglia - presidente Orazio Ciliberti, consigliere Carlo Dibello, relatrice Rosaria Palma - l'udienza collegiale cautelare per decidere sulla sospensione dell'ordinanza con la quale la Regione, da fine ottobre, a causa dell'emergenza sanitaria ha decretato lo stop alla didattica in presenza, oltre che negli istituti superiori, anche nelle scuole elementari e medie.

Con un provvedimento monocratico del 6 novembre l'ordinanza era già stata sospesa d'urgenza dal tribunale amministrativo, in accogliento dei ricorsi presentati dal Codacons di Lecce in nome e per conto di un gruppo di genitori e dall'avvocato Pietro Quinto per conto di un altro gruppo di famiglie salentine. Recependo la decisione del Tar, il presidente Michele Emiliano ha poi emesso una seconda ordinanza con la quale pur riaprendo le scuole, di fatto ha lasciato alle famiglie la scelta sulla possibilità di seguire le lezioni con didattica a distanza.

Oggi si discuterà la questione cautelare nel merito. E lo stesso governatore nei giorni scorsi ha chiesto di essere sentito ed è stato ammesso a partecipare all'udienza, che si tiene da remoto per le norme Covid. Se tutte le parti daranno il consenso potrà intervenire. Nel procedimento è costituito anche il Ministero dell'Istruzione.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.

