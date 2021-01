Scuola, in arrivo una nuova ordinanza per la Puglia: bambini di prima elementare in classe il 18 gennaio, poi tutti gli altri. Il vertice

Rientro a scuola per i bambini di prima elementare e, a seguire, per tutti gli altri del primo ciclo di studi già a partire dal 18 gennaio. E' l'ipotesi ventilata questa mattina, nel corso di un tavolo tecnico convocato dall'assessore regionale alla Pubblica istruzione Sebastiano Leo e al quale hanno partecipato il presidente della Regione Michele Emiliano, l'assessore alla Salute Pier Luigi Lopalco, l'Ufficio Scolastico regionale, i sindacati e le associazioni rappresentative dei presidi di Puglia.

Nel corso del tavolo, la Regione ha comunicato l'intenzione di prorogare l'ordinanza attualmente in vigore fino alla giornata di sabato 16 gennaio. L'ordinanza - lo ricordiamo - prevede le lezioni in presenza solo per le famiglie che ne facciano richiesta e la Did in tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

«La decisione - ha ribadito l'assessore Leo - sarà utile per attendere le indicazioni che verranno dal Dpcm del Governo venerdì 15 gennaio», ma anche a immaginare, a livello regionale, una nuova ordinanza, che potrebbe entrare in vigore da lunedì 18 gennaio e che prevederebbe il ritorno fra i banchi degli alunni di prima elementare e, gradualmente, il rientro a scuola per tutti gli studenti del primo ciclo di studi, quindi elementari e medie. Gli studenti delle superiori, invece, dovranno attendere ancora. Tuttavia si valuterà un ritorno in classe al 50% anche in vista di una riorganizzazione del sistema dei trasporti.

