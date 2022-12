Scuola, benzina, trasporti: sciopero anche in Puglia. E in Italia si rischia la paralisi

Sindacati in piazza per protestare contro la manovra di governo. Scuola, trasporti, benzina: disagi fino a 72 ore in tutta Italia. Dopo il presidio di ieri della Uil Puglia davanti alla sede della prefettura di Bari e che ha visto la partecipazione di più di 500 persone, oggi - 14 dicembre - continua lo sciopero: dai trasporti alla pubblica amministrazione, fino ai benzinai delle autostrade.

La manifestazione per le strade

«La Manovra non dà risposte alla realtà che vivono i lavoratori, i giovani, i pensionati. È una Manovra che toglie i diritti e non tutela», ha detto Emanuele Ronzoni, segretario nazionale organizzativo e commissario straordinario Uil Puglia. «C’è bisogno di un provvedimento che dia respiro, che dia certezza ai ragazzi. Mentre i voucher non fanno altro che togliere diritti», prosegue il commissario elencando diverse criticità: «La flat tax - ha detto - privilegia gli autonomi a scapito di dipendenti e pensionati che pagano più del 90 per cento del gettito fiscale. L’uso del contante portato a cinquemila euro favorisce l’evasione fiscale, mentre noi vogliamo una riforma del sistema fiscale che colpisca gli evasori, perché sappiamo chi sono. Inoltre mancano investimenti per il Sud».

Altra criticità riguarda il mancato rafforzamento del potere di acquisto dei cittadini: «Avevamo chiesto una Manovra che aumentasse le possibilità di consumo - evidenzia Ronzoni -. E quindi un taglio del cuneo fiscale, la detassazione delle tredicesime e degli aumenti salariali dipendenti dai rinnovi contrattuali. A tutto questo non c’è risposta». «In Puglia ci sono oltre 50 vertenze alle quali non viene data risposta - conclude Ronzoni -. Chiederemo a prefetti e Regione di cominciare a impegnarsi attivamente su questo fronte».

Chi sciopera





Oggi, 11.30, tocca alla, con una manifestazione regionale a Bari , che sarà conclusa dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini . «Una scelta simbolica – spiega Pino Gesmundo, segretario della confederazione regionale – perché c’è un filo che lega le rivendicazioni degli studenti, che chiedono investimenti adeguati su formazione e diritto allo studio, e la lotta che facciamo come sindacato per reclamare risorse a sostegno del sistema produttivo, che deve essere sempre più spinto all’innovazione e rispondere alle transizioni energetiche e digitali, per essere sostenibile e in grado di offrire buona occupazione a ragazzi e ragazze pugliesi che qui vorrebbero spendere le proprie conoscenze, senza essere costretti ad emigrare, o per meglio dire a scappare da disoccupazione o lavoro sottopagato e precario».



La Cisl Puglia sarà presente all’assemblea nazionale della Cisl indetta domani a Roma. «Oggi la strada maestra - ha detto il segretario regionale Antonio Castellucci - è il confronto responsabile con il Governo e ascoltare la voce e le istanze di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, cittadini che domani saranno presenti alla nostra iniziativa. È altresì importante che grazie al confronto con il Governo si possano modificare e migliorare i contenuti critici della Finanziaria” - continua - “servono, così come avviato dalla nostra Confederazione, proposte concrete, per emendare gli interventi sul lavoro, gli investimenti, le pensioni, la sanità, le politiche sociali, in una logica di cambiamento partecipato, attraverso un dialogo e un confronto per costruire un nuovo modello di sviluppo economico e sociale che sappia cogliere le vere esigenze dei cittadini».

Trasporti e benzinai

Sarà un venerdì nero per i trasporti e per chi viaggia in autostrada. A partire dalla mezzanotte di oggi e fino 21.00 del 16 dicembre il servizio ferroviario potrebbe subire dei disagi, ma verranno comunque garantiti i treni dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, garantite anche le Frecce. Sciopero anche per i distributori di benzina delle autostrade, con una mobilitazione di 72 ore consecutive iniziate alle 22 di martedì 13 e fino alle 22 di venerdì 16 dicembre.