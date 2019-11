Scuola, oltre 80 euro la spesa media per la mensa. La Puglia è la regione più economica

L'Emilia Romagna è la regione più costosa, con una spesa media mensile di 106 euro nella primaria e 105 euro nell'infanzia; la Puglia quella più economica con 65 euro sia nella primaria che nell'infanzia. Rispetto all'anno precedente, la variazione è stata del +0,81% a livello nazionale, con l'incremento record del +9,79% in Calabria e una riduzione invece del 6,41% in Sardegna. Tariffa invariata in Basilicata, Umbria e Valle d'Aosta. Il capoluogo più economico è Barletta (32 euro mensili per la mensa nella scuola dell'infanzia e la primaria), i più costosi Torino per la scuola dell'infanzia (132 euro mensili) e Livorno per la primaria (128 euro). Questi i dati che emergono dalla IV Indagine di Cittadinanzattiva su tariffe e qualità delle mense scolastiche, che ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia sia per la scuola dell'infanzia che per la primaria. «Il costo crescente del servizio ed i timori per una gestione poco sicura e non di qualità delle mense scolastiche ha favorito l'insorgere di soluzioni «fai da te», come il pasto da casa, che mostrano indubbie criticità ad oggi irrisolte, nonostante la recente sentenza della Cassazione, e parallelamente la diffusione di esperienze innovative e positive di autogestione del servizio in realtà medio-piccole - piega Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva - per questo chiediamo al Ministero della salute di varare al più presto le nuove linee guida sulla ristorazione scolastica, ferme al 2010, e al Governo di far ripartire un percorso legislativo che ripensi il servizio di ristorazione scolastico, alla luce del Decalogo che abbiamo sottoscritto lo scorso 16 ottobre, in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, insieme a Foodinsider, Save the Children, Slow Food ed esperti nazionali ed internazionali. In tale percorso andrebbero coinvolte tutte le organizzazioni civiche che da anni si occupano del tema e gli attori di riferimento del servizio. Esprimiamo apprezzamento per quanto dichiarato dal Ministro Fioramonti circa la volontà di sostenere i Comuni con ulteriori risorse per garantire l'uguaglianza nell'offerta e nell'accesso al servizio mensa in tutto il Paese». © RIPRODUZIONE RISERVATA