Scuola, senza i bus doppi turni di lezione. Green pass, i presidi: «Non siamo controllori»

Green pass obbligatorio per i prof e modalità poco chiare di controllo dei certificati. Ma anche il nodo dei trasporti e l’ipotesi di prevedere ingressi scaglionati degli studenti in classe e doppi turni di lezione. Infine protocolli di sicurezza ancora tutti da dettagliare. Il tempo passa ma i nodi della scuola restano. E in Puglia i dirigenti scolastici protestano: «Non siamo vigilanti né controllori, su certificazione verde e modalità di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati