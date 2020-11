Il ritorno in classe? Si può, grazie ai test antigenici. Ma in Puglia ancora non ci sono

La navigazione è a vista. Alla spasmodica ricerca di certezze e di soluzioni, dopo l'evidente deficit di programmazione: pochissime le prime, poche le seconde. La scuola resta un rebus irrisolto, il braccio di ferro continua. Per la Puglia l'ultimo step risale ai giorni scorsi: ordinanza del governatore Michele Emiliano e didattica a distanza per tutti fino al 24 novembre. Mossa aspramente contestata dai genitori, docenti e ministra dell'Istruzione. Ora però il governo potrebbe attivare la dad in tutto il Paese dalla terza media, alleggerendo così il carico sul trasporto pubblico locale (una delle due falle, insieme al contact tracing zoppicante, che ha messo a rischio il sistema scolastico in epoca Covid). C'è una chiave che può salvare la scuola e consentire il ritorno in classe: si chiama test antigenici. Ma, ancora una volta, la Puglia rischia di scontare ulteriori ritardi.



Il ritorno delle elementari. Si procede a strappi. E a tentoni. Proprio ieri Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore regionale alla Sanità, ha ribadito: «Se le condizioni epidemiologiche non peggiorano riapriremo nei prossimi giorni le scuole iniziando dalle scuole elementari». «Quando abbiamo preso la decisione di avviare la didattica a distanza, avevamo detto che si trattava di una misura provvisoria, adesso dobbiamo valutare come andrà la curva epidemiologica, che aveva dato segnali preoccupanti proprio in quella fascia di età, e come far rientrare gli alunni a scuola. Ovviamente la nostra priorità è per le scuole elementari, perché la didattica a distanza è meno efficace e perché comporta molti disagi alle famiglie che devono accudire i bambini piccoli a casa».



I Dipartimenti in tilt. Occorre però riavvolgere il nastro. E spiegare. Perché la Regione ha scelto di chiudere i portoni delle scuole, nonostante un'incidenza apparentemente modesta dei contagi (417 studenti positivi, secondo la ministra Lucia Azzolina)? Perché è saltato il sistema di contact tracing, cioè quanto accade dopo un caso di potenziale positività di un alunno. Il protocollo prevede, prima del ritorno a scuola, il certificato del pediatra o del medico di famiglia (dopo appena tre giorni di malattia, nel caso delle scuole elementari). Il punto è che nei bambini i sintomi da coronavirus sono estremamente comuni: febbre, tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, rinorrea, naso chiuso, e - sempre secondo il protocollo - basta la febbre a 37,5° e uno di questi sintomi per attivare il sospetto. Il pediatra ha quindi bisogno del tampone per avere certezze, «ma in Puglia occorrono quasi due settimane per ottenere l'esito», dice Luigi Nigri, vicepresidente nazionale e referente per la Puglia di Fimp (Federazione italiana medici pediatri). Una circolare del ministero (12 ottobre) spiega inoltre che tutta la classe deve essere messa in quarantena e successivamente sottoposta a tampone. «Ma dopo 14 giorni, il bambino o il ragazzo è già guarito e intanto ha contagiato la famiglia», aggiunge Nigri. Insomma: il sistema di contact tracing e testing dei Dipartimenti Asl è letteralmente imploso sotto il peso dei tracciamenti scolastici, e le code senza fine ai drive-in ne sono una testimonianza diretta. Non era, giova ripeterlo, impossibile prevederlo e attrezzarsi. Ma tant'è. Inestricabile poi la confusione nel dedalo delle responsabilità: a chi spetta stabilire se l'alunno può rientrare a scuola? Al pediatra? All'Asl? E ancora prima, sulla base di quali fattori-spia un dirigente scolastico decide di rispedire a casa uno studente?



La soluzione. E allora? Ecco entrare in partita i test antigenici: meno invasivi e più rapidi, restituiscono una risposta in mezzora. «La nostra proposta - argomenta Nigri - è la seguente: fermiamoci due settimane, rimettiamo in piedi il sistema e ripartiamo. Occorrono gli antigenici da effettuare in postazioni ad hoc messe a disposizione dalle Asl, dove potranno recarsi per un rapido riscontro gli alunni allontanati da scuola o comunque con un quadro sospetto già per i genitori. Ci vuole una presenza massiccia di queste postazioni destinate solo alle scuole: una ogni 50mila abitanti». Una circolare della Regione riprende l'omologa ministeriale, sdogana ufficialmente gli antigenici e chiarisce che devono essere «utilizzati dai Dipartimenti per l'esecuzione di screening di comunità con particolare riferimento all'ambito scolastico sia per la gestione dei casi sospetti, sia per la riammissione a scuola ove prevista certificazione obbligatoria» e le Asl «dovranno individuare appositi spazi dove veicolare queste tipologie di utenti». Insomma: la strada c'è. Ma i test antigenici sono disponibili? «Sicuramente - ricostruisce Nigri - si è attivata l'Asl Bat. A Bari ci sono forti ritardi e delle altre province non ho notizie». Lopalco garantisce: «Stiamo cercando con i pediatri e la medicina territoriale di accelerare la distribuzione dei tamponi rapidi, distribuzione che abbiamo già iniziato. Si tratta di tecnologia nuova, macchine in distribuzione da poco. Finché non si distribuiscono passeranno dei giorni». C'è tempo fino al 24, poi non sarà più possibile sbagliare di nuovo. Sempre che il governo, in questo continuo sovrapporsi di decreti e ordinanze, non decida di stoppare tutta (o quasi tutta) la didattica in presenza.

Ultimo aggiornamento: 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA