Scuola, verso le riaperture fino alla prima media. Superiori solo in zona arancione. Nessuna indicazione per ora dalla Puglia

La bozza del nuovo decreto con le misure del governo nella lotta al Covid prevederebbe, almeno per il comparto scuola, le lezioni in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. Con un'aggiunta importante, per eliminare la giungla dei provvedimenti fin qui adottati in varie parti d'Italia: nessuna possibilità per le Regioni di derogare, optando per la didattica a distanza. Decide il governo nazionale per tutti.

Da questo punto di vista, la lettere della norma è chiara: "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome".

L'incertezza in Puglia

In Puglia, per ora ancorata alla zona rossa, gli assessori regionali alla Sanità Pier Luigi Lopalco, all'Istruzione Sebastiano Leo e al Welfare Rosa Barone spiegano che «nessuna decisione è stata presa ancora dalla Regione sulla riapertura delle

scuole dopo le feste di Pasqua». La comunicazione è arrivata nel corso dell'audizione in VI commissione consiliare. A chiedere l'audizione è stata la consigliera del Pd, Luciano Parchitelli, per avere notizie sui tempi e le modalità del riavvio dell'attività scolastica in presenza. I tre assessori hanno chiarito che nessuna decisione ancora è stata presa nel merito, ma che c'è tutta l'intenzione di ripartire con la scuola in presenza, in linea con quelle che sono le decisioni del governo nazionale, relativamente alla fascia d'età dai 6 agli 11 anni. Dalla seconda media in su, al momento nessun orientamento.

Lo spiraglio per metà aprile

Per il garante dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio, intervento nei lavori della stessa commissione, «compito delle istituzioni è agire un'azione di bilanciamento tra il diritto alla sicurezza e quello all'istruzione e alla socialità, e l'Ufficio del Garante dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si rende disponibile a lavorare in questa direzione, promuovendo la sperimentazione di buone prassi, anche attraverso la promozione di proposte normative da parte del Consiglio regionale della Puglia soprattutto in occasione della probabile apertura, ipotizzata dall'assessore regionale Lopalco, nella seconda metà di aprile della scuola in presenza per nidi, scuole infanzia, primarie e primo secondo anno delle secondarie».

«Non è una decisione» la riapertura delle scuole fino alla prima media dal 7 aprile: nel dibattito interviene anche il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro. «il Governo non ce l'ha ancora comunicato. Ce lo comunicherà ovviamente se i dati si abbassano, non credo che se i dati restano questi sarà aperta di nuovo la scuola». Dichiarazioni rilasciate nel corso di una diretta facebook nella quale ha risposto alle domande dei cittadini. «Verifichiamo cosa succederà con i prossimi dati che arrivano. È chiaro - ha aggiunto - che la chiusura della scuola, soprattutto per i più piccoli, è un problema legato alla socializzazione dei bambini».

Superiori dal 50 al 75% in presenza in zona arancione

Secondo le previsioni del governo nazionale, in zona arancione (visto che la zona gialla viene messa al bando in tutta Italia fino al 30 aprile) si andrà in scuola in presenza fino alla terza media, mentre al liceo e alle superiori deve essere garantita una percentuale di lezioni in Aula che varia dal 50 al 75%. Per stare alla lettera della bozza di testo, "nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione - si legge - le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza".