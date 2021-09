Scuola, in Puglia ci sono oltre 7mila dipendenti non vaccinati

Più di 7mila. Questo il numero della platea del personale della scuola non ancora vaccinato. A poche settimane dall'avvio dell'anno scolastico, fissato in Puglia per il 20 settembre, sono 7.027 i dipendenti scolastici non ancora vaccinati contro il Covid, il 6,39% del totale: è quanto riporta il monitoraggio settimanale della struttura commissariale nazionale. Ma il numero potrebbe salire, perché sono ancora in corso le verifiche da parte della Regione Puglia: la fetta di personale scolastico non vaccinata potrebbe aumentare fino al 13% circa.

APPROFONDIMENTI IL TEMA Vaccino obbligatorio? Possibile in Italia (anche subito), ma serve... L'AVVIO DELLE LEZIONI Scuola, i presidi di Brindisi dicono no ai doppi turni:... VACCINI Immunità di gregge in Puglia: obiettivo da raggiungere in due...

I presidi sui doppi turni: penalizzano gli studenti

Sul fronte organizzativo, il presidente dell'Associazione nazionale presidi della Puglia, Roberto Romito, ribadisce le diverse criticità in una nota inviata oggi ai dirigenti dell'uffici scolastici provinciali e alla Regione. «Il doppio orario di ingresso penalizza eccessivamente gli studenti che entreranno al secondo turno, soprattutto quelli degli istituti scolastici con orari più lunghi, come i tecnici e i professionali. Non è una questione di ricercare a tutti i costi la migliore comodità organizzativa per le scuole, come qualcuno insinua: si tratta, invece, di far del tutto per proteggere e garantire il diritto all'apprendimento da parte degli studenti, che è uno dei compiti precipui del profilo professionale dei dirigenti scolastici».

«Per evitare il doppio orario - dicono i presidi - chiediamo che, insieme alle aziende concessionarie del trasporto pubblico, si studino tutte le soluzioni e si impieghino tutte le risorse umane e finanziarie disponibili per potenziare non solo il numero delle corse ma anche quello dei mezzi disponibili», impiegando «almeno per il tempo di persistenza dell'emergenza sanitaria, i mezzi delle aziende private che agiscono sul mercato dei trasporti turistici».