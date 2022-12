Tra due anni in Puglia 51 scuole in meno: la decisione del Ministero nella legge di Bilancio

Tra due anni in Puglia verranno cancellate 51 scuole. Sono le anticipazioni della legge di bilancio (per la precisione si tratta dell'articolo 99) diffuse dalla Uil. Nella legge di bilancio è inserito anche il capitolo dedicato al dimensionamento scolastico. La norma, in questo, è semplice: verranno accorpate o date in "reggenza" le scuole con meno di 900 studenti (ad oggi, invece, per convenzione il limite è fissato a 600).

Dura la Uil sul tema: “Così la nostra regione – spiega il segretario Verga – che negli ultimi otto anni subisce una contrazione media di alunni pari a 9.500/anno, nell’anno scolastico 2024/25 si ritroverebbe a contare 523mila alunni circa e i conti sono ben fatti. Si corre il rischio che il personale docente e ATA perda il posto e che dirigenti scolastici e DSGA vadano in esubero con possibili trasferimenti d’ufficio, per i dirigenti, anche in altre regioni. Eppure questo Ministro ha annunciato, attraverso il “merito”, di recuperare le diseguaglianze sociali di quegli alunni che non hanno pari opportunità. In che modo, eliminando gli unici presidi di democrazia, legalità e socialità?”.