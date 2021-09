Si torna a scuola in presenza tra pochi giorni in Puglia ma restano tanti dubbi e nodi da sciogliere

La campanella tornerà a suonare ufficialmente lunedì 20 settembre - al netto di piccole variazioni dovute all’autonomia - per la maggior parte degli istituti scolastici pugliesi. L’inizio dell’anno scolastico 2021/22 sarà all’insegna della mascherina per (quasi) tutti e del green pass per il personale docente. E della presenza fisica, almeno per ora. Ministero e sindacati da settimane provano a limare protocolli, circolari e interpretazioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati