Scuola, verso nuove regole: anche alle Elementari, in Dad solo i non vaccinati. La proposta delle Regioni al vaglio del governo

In isolamento e in Dad (Didattica a distanza) gli studenti positivi. Ma in caso di contagi in classe, anche alle elementari lezioni in remoto solo per i non vaccinati. Compresi i 129.150 studenti pugliesi in fascia 5-11 anni, i quali non hanno ancora ricevuto neppure una dose di vaccino anti-Covid. Più del 53% della platea dei vaccinabili, secondo il report del governo. Ma tant’è. «Basta caos nelle scuole: restino a casa solo gli alunni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati