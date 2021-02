Scuola, ecco l'ordinanza: tutti gli istituti chiusi e didattica a distanza per 15 giorni. Si potranno fare delle eccezioni. Tutti i dettagli

Alla fine, dopo un lungo confronto con i sindacati, la Regione ha messo nero su bianco l'attesa ordinanza per la scuola in Puglia. Questi gli elementi portanti, in attesa di comunicazione ufficiale: le scuole rimarranno chiuse per 15 giorni e attueranno la didattica digitale integrata. Vale per gli istituti di ogni ordine e grado, per essere chiari: Infanzia, Elementari, Medie e Superiori.

A scuola potranno andare i ragazzi Bes; continueranno a funzionare i laboratori. Tutti i ragazzi, al di fuori di questo, seguiranno le lezioni da casa in modalità telematica. Unica eccezione: i dirigenti scolastici potranno accettare la didattica in presenza solo per quei ragazzi che per comprovati e fondati motivi specifici lo chiedano (esempio: non ho la connessione a casa o non ho supporti informatici), ma sempre fino al 50% della singola classe o del singolo istituto.

Il provvedimento avrà vigore da lunedì prossimo. Fino a domani vale la precedente ordinanza. I sindacati, all'esito dell'incontro, hanno revocato lo sciopero in programma per lunedì.

«Dobbiamo vaccinare tutti nelle scuole, sino a quando non avremo finito io credo sia giusto rimanere a casa». Aveva detto ieri il governatore Michele Emiliano a margine della conferenza stampa per presentare la nuova facoltà di Medicina a Lecce. E in serata era attesa la nuova ordinanza regionale a sua firma. Il confronto serrato con i prèsidi e le organizzazioni sindacali, avviato nel tardo pomeriggio, di fatto ha costretto il governatore a rivedere i piani. La nuova ordinanza sarà firmata domattina, sabato 20 febbraio. E come si diceva, sarà in vigore dal 22 febbraio al 5 marzo per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Puglia.

Il provvedimento attualmente in vigore - che scade questo sabato - stabilisce la didattica in presenza al 50% per le superiori e la didattica al 100% in presenza per il primo ciclo, mantenendo comunque per tutti la facoltà di far scegliere alle famiglie se mandare o meno i figli in classe . Da lunedì, invece, lockdown scolastico limitato nel tempo. E con un unico obiettivo: tentare di arrestare il contagio da varianti del Covid. Semaforo rosso giustificato dai numeri sui contagi nelle classi, dunque. Ma anche e soprattutto, dall’avvio della campagna vaccinale per il personale scolastico. Somministrazioni che in tutta la Puglia partiranno già la mattina di sabato, secondo un calendario stabilito per ogni singola provincia. E vedranno coinvolti docenti e operatori scolastici, a partire dalle scuole dell’infanzia e dalle materne. Ma l’obiettivo della Regione è quello di immunizzare circa 80mila insegnanti pugliesi nel giro di poche settimane.

