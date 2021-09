In Puglia contagi in 40 classi. L'Ufficio scolastico regionale: «Obiettivo presenza»

«Stiamo raccogliendo i dati sulle classi in quarantena , ci risultano al momento una quarantina in tutta la regione. Abbiamo lavorato nel corso dell'estate e stiamo continuando a farlo perché l'anno scolastico possa essere in presenza». Lo dichiara Mario Trifiletti , dirigente dell' Ufficio scolastico regionale della Puglia, commentando le prime stime sui contagi tra gli studenti pochi giorno dopo l'avvio dell'anno scolastico.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Puglia, solo il 6,4% del personale scolastico non è ancora... REGIONE Sanitari no vax, nuovi solleciti Scuola: solo il 5% è senza...

L'Usr

«È un auspicio ma è anche un obiettivo concreto previsto dalla legge che questo debba essere un anno in presenza - dice Trifiletti - . Ovviamente la presenza, nelle scuole, è legata all'andamento generale della pandemia ma anche ad una serie di aspetti su cui stiamo lavorando ancora in collaborazione con la Regione, a partire dalla vaccinazione, che in Puglia ha raggiunto livelli di diffusione molto alti, proseguendo con l'organizzazione dei trasporti e con l'organizzazione dell'attività didattica». «L'obiettivo è avere le classi in presenza - ha ribadito il dirigente del'Usr Puglia - e di ricorrere alla didattica a distanza solo quando non ci sono alternative possibili. Questo è quello che cercheremo di fare. Effettivamente quando c'è anche un solo ragazzo positivo c'è il rischio di diffusione del contagio. Ora valuteremo le varie situazioni e le segnalazioni che ci arrivano dalle scuole».