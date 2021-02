Sì dei giudici alla Did al 100%: bocciato il ricorso di alcuni genitori. «Legittima l'ultima ordinanza della Regione»

Il Tar Puglia, sede di Bari, ha bocciato il ricorso di un gruppo di genitori del capoluogo pugliese contro l’ultima ordinanza della Regione Puglia sulla scuola. L'ordinanza in questione - correttiva di una precedente a sua volta bocciata dai giudici amministrativi - dispone, fino al 14 marzo per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, la didattica integrata digitale (Did) al 100%, riservando la presenza per l’uso di laboratori, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Con decreto monocratico il presidente di sezione Orazio Ciliberti ha ritenuto quindi legittimo il nuovo provvedimento adottato dal presidente Michele Emiliano dopo la sospensione di quello precedente.