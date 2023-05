Scuola, dopo la pausa estiva si torna in classe il 14 settembre: approvato il nuovo calendario scolastico

Scuola, si torna in classe il prossimo 14 settembre. Approvato il nuovo calendario. A poco meno di un mese dalla fine dell'anno scolastico, la Regione Puglia ha approvato il nuovo calendario scolastico regionale per l'anno 2023/24. Sono stati assegnati 225 giorni per le scuole dell'infanzia e 205 giorni per tutte le altre scuole, fissando l'inizio il 14 settembre 2023 e il termine delle attività per le scuole dell'infanzia entro il 30 giugno 2023 e per tutte le altre scuole al 7 giugno 2024, termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario.