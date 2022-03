Scuola, l'allarme dei sinacati: con fine emergenza 4mila contratti a rischio

Oltre 4mila contratti nel mondo della scuola in Puglia sono a rischio con a fine dello stato di emergenza per la pandemia Covid. Questa mattina c'è stato un incontro tra Regione Puglia, Usr e sindacati per affrontare la questione relativa all'organico Covid. La Regione si è impegnata a portare il problema sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni. Al termine della riunione, il segretario generale della Uil Scuola Puglia, Gianni Verga, ha manifestato la propria «preoccupazione in vista dell'approssimarsi della scadenza del 31 marzo, senza che, allo stato attuale, vi sia un minimo spiraglio di proroga».

Usare le risorse per altra boccata d'aria

«Diventa necessario, a questo punto, utilizzare le risorse non impegnate dalle scuole al fine di dare un'altra boccata di ossigeno a questi lavoratori nonché ai dirigenti e ai direttori, che dovranno far fronte alla gestione delle scuole senza poter contare, dal prossimo primo aprile, su 3.146 unità di personale Ata e 942 docenti», ha aggiunto Verga. Preoccupazione anche da parte della Cisl Scuola Puglia, che ha rappresentato «la necessità di prorogare i contratti fino al 30 giugno non solo perché riorganizzare il servizio ad aprile sarebbe davvero complicato per la dirigenza scolastica ma anche perché, ancora una volta, l'andamento della curva dell'epidemia sembra essere decisamente crescente. La Cisl Scuola Puglia ha inoltre chiesto che tale istanza di proroga venga formalizzata in un ordine del giorno dell'intero Consiglio Regionale Pugliese. Proposta accolta favorevolmente dall'assessore regionale Leo che si è immediatamente attivato in tal senso. Infine, la segreteria regionale Cisl Scuola Puglia ha chiesto di valutare la possibilità di attuare un eventuale piano B laddove, malauguratamente, non dovesse esserci proroga dal Governo centrale e dal Ministero».