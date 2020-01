Terremoto in Albania, la scossa avverita anche nel Salento

Ultimo aggiornamento: 22:08

Nuova scossa di terremoto questa sera nelle acque della costa albanese settentrionale, alle 21.18. La terra ha tremato per alcuni secondi. La scossa è stata avvertita distinamente anche in Puglia e nel Salento, da dove sono piovute numerose segnalazioni, soprattutto dai piani alti. Si tratta della seconda dopo quella di ieri alle 2 e 40 di magnitudo 4,4.Stando ai primi dati che giungono dal centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 5.0 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a 13 km di profondità.Epicentro individuato esattamente in Albania a nord di Durazzo , dove pochi mesi fa si scatenò un violento terremoto di magnitudo 6.5.Dopo il sisma devastante del 26 novembre scorso, le due ultime forti scosse di terremoto si erano registrate in Albania poco dopo le 13:30 di domenica 19 gennaio: la magnitudo, in entrambi i casi, è stata di 4.4. Le due scosse vengono confermate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione della zona colpita.