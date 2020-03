Paura nel cuore della notte per una scossa di terremoto, di magnitudo 5.9, con epicentro in Grecia, registrata all’1.50. La scossa è stata avvertita anche in Puglia.

Secondo i dati dell'Ingv l'epicentro è a 30 chilometri da Igoumenitsa. La profondità sarebbe di 14 chilometri.