Scossa di terremoto avvertita in Puglia: l'epicentro nell'Adriatico

Una scossa di terremoto di magnitudo tra 5.3 e 5.8 è stata avvertita in tre regioni tra cui la Puglia. La scossa è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel mare Adriatico centrale, a nord di San Giovanni Rotondo. A renderlo noto l'Ingv. Il sisma si è verificato ad una profondità di 5 km. Una prima forte scossa di terremoto, alle 14.47, e poi nove repliche in un'ora, tutte nella stessa zona: tra le 14:47 e le 16:05 tre scosse di magnitudo superiore al 4 (4.1 alle 15.00, 4.1 alle 15.13 e 4.0 alle 15:21), quattro di magnitudo superiore al 3, e tre di magnitudo superiore al 2.

La scia sismica è stata avvertita in varie regioni italiane tra cui Puglia, Abruzzo, Molise Campania e anche nelle Marche in particolare nelle zone dell'Ascolano, del Fermano e del Maceratese. Al momento, fanno sapere il Comando generale dei vigili del fuoco, nonostante le numerose segnalazioni non c'è stata alcuna segnalazione di danni e nessuna richiesta di aiuto è arrivata alle sale operative.

LA PROTEZIONE CIVILE: TRE SCOSSE DI SEGUITO

«La Sala operativa ed il Centro funzionale della Protezione civile regionale stanno analizzando con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV i dati delle scosse di terremoto registrate - si legge in una nota dell'assessore alla Protezione Civile -. Alla prima scossa ne è seguita una seconda scossa di intensità 4.1 alle 15, ed una terza, di intensità 3.4, a oltre 100 km dalle isole Tremiti, nell’Adriatico centrale».