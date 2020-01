Scossa di terremoto a Tirana, avverita anche nel Salento

Ultimo aggiornamento: 21:39

Nuova scossa di terremoto questa sera a Tirana alle 21.17. La terra ha tremato per alcuni secondi. La scossa è stata avvertita distinamente anche in Puglia e nel Salento. Si tratta della seconda dopo quella di ieri alle 2 e 40 di magnitudo 4,4.Dopo il sisma devastante del 26 novembre scorso a Durazzo, le due ultime forti scosse di terremoto si erano registrate in Albania poco dopo le 13:30 di domenica 19 gennaio: la magnitudo, in entrambi i casi, è stata di 4.4. Le due scosse vengono confermate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione della zona colpita.