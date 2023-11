Mentre le polemiche tra i sindacati e il governo continuano, con Maurizio Landini che ieri ha annunciato il ricorso contro la mossa del ministro Matteo Salvini di precettare, oggi i lavoratori italiani incrociano le braccia. Previsti disagi per gli utenti del settore trasporti e non solo, anche in Puglia. «Anche le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uil Trasporti aderiscono allo sciopero nazionale di quattro ore proclamato domani da Cgil e Uil», ha fatto sapere ieri Ferrovie del SudEst. Nel settore dei trasporti lo sciopero è stato indetto dalle 9 alle 13. I treni e gli autobus, spiega la società, potranno subire cancellazioni o variazioni. Sono invece garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero a partire dalle 12.30 (ai sensi della legge del 17 giugno 1990 numero 146). Fse ricorda che «in occasione dell'ultimo sciopero nazionale del 12 dicembre 2022, indetto dalle medesime sigle sindacali, si è registrata un'adesione pari al 24%». Vale lo stesso per Ferrovie dello Stato e quindi per la circolazione ferroviaria, che soprattutto da Bari in su coinvolge una gran fetta di pendolari e lavoratori. «Possibili ripercussioni, seppur lievi, su Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia, in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane», fa sapere l’azienda.

Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. «Trenitalia invita tutti i passeggeri - si legge nella nota - a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo Fs Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21». Vale lo stesso per gli autobus, tanto per quelli extraurbani che per quelli urbani. Restano valide le fasce coperte, lo stop allo sciopero per il pomeriggio – con il passo indietro dei sindacati già due giorni fa dopo lo scontro con Salvini – eviterà i disagi al rientro in una giornata particolarmente importante per i pendolari.

Botta e risposta con la Cisl

Cgil e Uil tirano dritto anche in Puglia, dove sono previsti sit-in davanti alle Prefetture nei capoluoghi di provincia (l’1 dicembre a Bari ci sarà una manifestazione per il Sud). «L’Italia è un paese che non cresce, dove i salari sono fermi, 6,7 milioni di lavoratori hanno i contratti scaduti, c’è una crisi dei consumi e un’inflazione che erode redditi da lavoro e pensioni. In Puglia cresce l’occupazione ma parliamo di rapporti di lavoro a termine o precari, i salari sono tra i più bassi d’Italia e di contro il Governo taglia le risorse e i progetti del Pnrr. Il Sud paga sempre un prezzo più alto e la crisi la pagano soprattutto lavoratori e pensionati», si legge in una nota congiunta dei due segretari generali Gigia Bucci e Gianni Ricci. E sulla Cisl, che non ha aderito alla giornata odierna, i due ricordano che «ognuno fa le proprie scelte, le motivazioni che ci hanno indotti a scioperare sono quelle contenute in una piattaforma unitaria che Cgil, Cisl e Uil portano avanti già da diversi anni. Anche con il governo Draghi abbiamo scioperato, proprio per il cuneo fiscale».

«Non è il momento dello sciopero ma di un serrato confronto per incalzare il Governo e migliorare la legge di Bilancio – la replica di Antonio Castellucci, segretario generale della Cisl pugliese - durante l’iter parlamentare consci anche della congiuntura economica e sociale, della effettiva disponibilità di risorse a fronte anche di un pesante debito pubblico quanto anche il non chiedere ulteriori sacrifici ai lavoratori. Come Cisl Puglia saremo presenti alla nostra manifestazione nazionale che si terrà sabato 25 novembre in piazza Santi Apostoli a Roma, così da far sentire, ancora una volta, la voce responsabile della Cisl sull’esigenza di dare maggiore sostegno ai redditi di lavoratori e pensionati, sulla previdenza e sull’urgente accelerazione nell’attuazione del Pnrr con la quota di risorse prevista per il Mezzogiorno. Noi abbiamo a cuore le persone e le sorti del Paese, nell’interesse di tutti, e in campo non indossiamo alcuna casacca politica». Ma intanto oggi Cgil e Uil saranno in piazza per chiedere più investimenti e dignità per il Sud e per la Puglia.