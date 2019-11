Sciopero dei benzinai: ecco tutte le stazioni di rifornimento aperte

Ultimo aggiornamento: 12:34

Due giorni di sciopero dei benzinai in tutta Italia. E disagi per chi dovrà utilizzare l'auto o un mezzo a motore per andare al lavoro. I titolari delle stazioni di rifornimento incroceranno le braccia fino all'8 novembre, per protestare contro il Governo e le sue politiche.In Puglia si annuncia un'alta adesione, ma lungo le autostrade alcune aree di servizio continueranno a garantire i rifornimenti di carburante. Si tratta delle stazioni lungo la A14 da Bologna a Taranto (aree di servizio S. Trifone ovest, Le Saline ovest, Murge ovest, Le Fonti est, Canne della Battaglia est, Gargano est); lungo la A16 da Canosa a Napoli, sarà aperta soltanto l'area Ofanto nord.