Benzina alle stelle, da lunedì scatta lo sciopero dei benzinai. Ecco quanto durerà

Non solo gli autotrasportatori. A incrociare le braccia già da lunedì 14 marzo anche in Puglia saranno i benzinai. Lo sciopero è stato annunciato nelle scorse ore. Titolari e gestori di pompe di carburante durante le ore notturne chiuderanno gli impianti self service. Non è ancora certo quanto durerà la protesta che potrebbe allargarsi, tuttavia, sino a interessare anche il servizio giornaliero. Già a partire da domani, comunque, si avranno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati