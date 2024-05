C’è un cuore pugliese nel satellite lanciato questa notte nello spazio dall’Esa: Exprivia, società leader del settore Ict con sede a Molfetta, si è infatti aggiudicata il contratto Ecops del valore di 9,3 milioni di euro per la gestione operativa del Core payload data ground segment (Core pdgs) del satellite EarthCARE dell’Esa (Agenzia Spaziale Europea), lanciato poco dopo la mezzanotte di ieri.

I dettagli

EarthCARE rappresenta uno dei satelliti più avanzati della costellazione degli Earth Explorer dell'Esa e il suo contributo alla comprensione dei processi atmosferici e climatici sarà fondamentale per affrontare le sfide ambientali globali. In qualità di capofila di un consorzio internazionale Exprivia ha la responsabilità di gestire le operazioni, la manutenzione e le evoluzioni del sistema integrato che si occupa del elaborazione dei dati satellitari acquisiti dalla stazione di terra, per garantire che gli stessi siano elaborati e distribuiti in modo efficiente e accurato ad utilizzo della comunità scientifica di EarthCARE.

La missione è sviluppata oltre che con l'Esa anche in collaborazione con l'Agenzia spaziale giapponese (Jaxa), permetterà di rivoluzionare la nostra comprensione dei fenomeni atmosferici e climatici. Equipaggiato con strumentazione di ultima generazione, il satellite EarthCARE acquisirà dati strategici sul comportamento delle nuvole, degli aerosol e delle radiazioni dell'atmosfera, fornendo così informazioni vitali per i modelli predittivi dei cambiamenti climatici, un lavoro importante nel promuovere la sostenibilità ambientale e la conservazione della Terra per le generazioni future. «La missione EarthCARE - dichiara Roberto Medri, Head of Miu Aerospace&Defence di Exprivia - rivoluzionerà la nostra comprensione dei fenomeni atmosferici e climatici. Siamo grati per l’opportunità di collaborare con l'ESA e i nostri partner internazionali in questo progetto cruciale per il futuro del nostro pianeta».

Quotata in Borsa Italiana dal 2000 nel mercato Euronext (XPR), Exprivia supporta i propri clienti nei settori Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare e Public Sector,

La capacità progettuale del gruppo è arricchita da una solida rete di partner, soluzioni proprietarie, servizi di design, ingegneria e consulenza personalizzata. «La gestione operativa del Core Pdgs di EarthCARE dell'Agenzia Spaziale Europea è un'ulteriore conferma dell'impegno e della competenza di Exprivia nel settore dell'osservazione della Terra – aggiunge Roberto Medri, Head of MIU Aerospace&Defence di Exprivia. Siamo entusiasti di contribuire in modo significativo alla missione EarthCARE. Questo contratto riflette il riconoscimento della nostra capacità di gestire le operazioni più complesse nel campo dell'osservazione spaziale e siamo determinati a garantire che i dati raccolti da EarthCARE siano elaborati e distribuiti in modo efficiente e accurato.

Exprivia si è distinta per il suo ruolo fondamentale nel consolidare le proprie competenze con le missioni Sentinel-1A e Sentinel-3B di Copernicus, confermando la sua leadership nel campo dell'osservazione della Terra.

Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology, è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale.

A fine anno l’azienda aveva ha approvato il bilancio d'esercizio 2023, anno in cui il gruppo Exprivia ha registrato +10,5% nei ricavi e un margine operativo lordo che si attesta al 13,4% dei ricavi totali, portando ad un utile netto di 13,2 milioni di euro. E lo scorso marzo ha perfezionato l'accordo di investimento in Balance, specializzata nelle soluzioni Salesforce e AWS, con oltre 100 specialisti pluricertificati Salesforce e un volume d’affari che nel 2022 ha superato 8 milioni di euro.

Forte di un bagaglio di competenze maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato nazionale e internazionale, Exprivia impiega circa 2.400 persone in sei Paesi nel mondo avvalendosi di un team di esperti in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall’Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity, dai Big Data, al Cloud, dall'IoT al BPO, dal Mobile al Networking e alla Collaboration, presidiando interamente il mondo SAP.

