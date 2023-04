Violenze e suicidi nelle carceri, il Sappe scrive a Nordio: «Girone dantesco, venga a vedere»

Accerchiate e minacciate con le lamette da barba da detenuti psichiatrici con le lamette: è accaduto il 24 aprile in carcere a Taranto a due dottoresse, alle quali è stato così impedito, per un certo lasso di tempo, di allontanarsi dal reparto. L'unico poliziotto presente ha lanciato l'allarme ed ha tenuto a bada i detenuti fino all'arrivo dei rinforzi. Il giorno prima sempre a Taranto, un detenuto si era suicidato. "E poi ancora violenza - denuncia il Sappe - con detenuti del nuovo padiglione che hanno sfondato il gabbiotto in cui si riparava il poliziotto, poiché non volevano aspettare l’arrivo dell’infermiere". Da qui l'appello al ministro della giustizia, Carlo Nordio: "Venga in Puglia a vedere".

Tanti episodi di violenza

Lunga la lista degli episodi denunciati dal sindacato dei poliziotti penitenziari: domenica un detenuto si è ferito con le lamette, un altro ha devastato la camera, un altro è morto per arresto cardiaco. Un altro suicidio è avvenuto qualche giorno prima in carcere ad Andria.

A seguito dell’ennesima aggressione avvenuta nel carcere di Lecce, i sindacati ieri e oggi hanno indetto un sit in davanti al penitenziario di Lecce.

"Il Sappe - si legge in una nota - ritiene che le più grandi responsabilità di quanto sta accadendo e di quello che ancora di peggio potrebbe accadere, è dei vertici del DAP che riducendo irresponsabilmente il numero dell’organico di quasi 600 unità ha permesso che le carceri non fossero più sotto il controllo dello Stato". E ancora: "Ci siamo rivolti anche ai prefetti. Abbiamo rappresentato che i tanti eventi critici compresi i suicidi di detenuti, le evasioni, le rivolte, le aggressioni ai poliziotti forse si sarebbero potuti evitare, se il DAP avesse dotato le carceri pugliesi a partire da Taranto di un organico confacente all’attuale numero di detenuti (quasi 4000), invece di rimanere calibrato per gestirne non più di 2400, a cui si sono aggiunti nuove sezioni detentive (Lecce, Trani, Taranto) senza che però sia arrivato il personale necessario per gestire tali detenuti".

L'appello a Nordio

Le affermazioni del Sappe "non sono strampalate ma basate sui numeri che ci dicono che mentre a livello nazionale il sovraffollamento medio dei detenuti sarebbe circa del 10%, in Puglia salirebbe al 40%; come pure la proporzione agente /detenuti sarebbe di 0,66 nelle altre regioni, mentre a Taranto scenderebbe a 0,36 con una media regionale di 0,48. A questo punto chiediamo che il Ministro della Giustizia Nordio venga con urgenza in Puglia per constatare con i propri occhi in quale girone dantesco costringe a lavorare servitori dello stato che si sono rovinati la vita e la salute, anche per per colpa sua".