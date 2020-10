Il passaggio a Sanitaservice di 203 lavoratori firmato davanti a Emiliano: tutto bloccato dal Consiglio di Stato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza della società Sds che si oppone al processo di internalizzazione del Cup dell'Asl di Taranto e ha, così, sospeso anche le stabilizzazioni di 203 lavoratori che, proprio oggi, sarebbero passati alle dipendenze della Sanitàservice ionica. Bisognerà attendere il 15 ottobre, giorno in cui è stata fissata la Camera Consiglio per la decisione nel merito. La Sds srl, che gestisce il Centro unico di prenotazione dell'Asl tarantina, aveva già presentato un ricorso al Tar di Lecce contro le internalizzazioni del personale attraverso la società «in house», ma i giudici di primo grado lo avevano respinto. La Sds, però, si è rivolta al Consiglio di Stato che ha accolto la richiesta di sospensiva.Secondo la società privata la comunicazione da parte dell'Asl di cessazione anticipata del servizio al primo ottobre sarebbe arrivata lo scorso 22 settembre, mentre il contratto prevede - stando alla tesi della Sds - un avviso di 15 giorni. Lo scorso 14 settembre 203 lavoratori hanno firmato nel teatro Fusco, alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano , i contratti di assunzione con Sanitaservice. Nel passaggio alla Sanitaservice è stata, infatti, applicata la clausola sociale. I servizi interessati sono la gestione del Cup, il supporto tecnico ICT; conduzione, assistenza e manutenzione di primo livello, comprensivo di conduzione Datacenter, help desk e manutenzione postazioni di lavoro, supporto specialistico e assistenza e manutenzione di primo livello delle infrastrutture e dei sistemi. «Possibile che un magistrato non sappia leggere le carte? Possibile che un magistrato si faccia "bocciare" dal Consiglio di Stato? Il retropensiero della malafede verrebbe facile dopo la notizia del congelamento delle stabilizzazioni del personale del Cup di Taranto, andate in gran scena sul palco di un teatro, a pochi giorni dal voto, e che Fratelli d'Italia ha denunciato pubblicamente gridando al voto di scambio»: commenta Marcello Gemmato, deputato e coordinatore regionale pugliese di Fratelli d'Italia.