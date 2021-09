Covid, sanitari non vaccinati: la stretta della Asl Brindisi 15 già sospesi e 20 diffidati

Su un totale di 147 operatori sanitari non vaccinati, sono in tutto 15 i medici e gli infermieri già sospesi dalla Asl di Brindisi sino al 31 dicembre. E senza stipendio. Ma nella giornata di ieri dalla direzione generale guidata dal manager Giuseppe Pasqualone sono partite altre 20 lettere di diffida indirizzata a chi ancora manca all'appello della vaccinazione tra gli operatori sanitari in servizio nelle strutture dell'azienda. Personale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati