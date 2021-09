Sanitari no vax, nuovi solleciti Scuola: solo il 5% è senza dose

Quanti medici e paramedici non sono ancora vaccinati? La Asl di Brindisi va avanti spedita con le verifiche sugli operatori sanitari residenti nel territorio provinciale e non ancora vaccinati. Sono 38, sui 140 segnalati a maggio, gli operatori sanitari che hanno prodotto certificazione della avvenuta vaccinazione e 13 quelli che hanno presentato documentazione medica per esenzione che sarà valutata da una commissione. Da 20, invece, sono...

