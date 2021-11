Sanitari assunti in pandemia: contratti in scadenza e 7mila da stabilizzare. Ecco i requisiti

Più di un anno e mezzo di trincea. Reclutati in tutta fretta dalle Asl per fronteggiare l’emergenza Covid e al lavoro in prima linea nelle corsie degli ospedali, nei reparti di rianimazione, nei pronto soccorso e a bordo delle ambulanze. Ora per circa 7mila operatori sanitari - medici, infermieri e oss - assunti con contratti a tempo determinato tra gennaio 2020 e giugno 2021 negli ospedali e nelle strutture sanitarie pugliesi si apre la...

