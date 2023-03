Sanità, si rompe il tavolo sindacale: i medici non aderiranno alla protesta Fimmg

«L'Intersindacale medici non ha condiviso la scelta della Fimmg di abbandonare il tavolo della delegazione trattante per il rinnovo dell'accordo integrativo regionale. Tra l'altro le motivazioni addotte nulla hanno a che fare con il rinnovo che rischia di essere rimandato sine die con grave danno per i medici e per le legittime istanze degli stessi. Quello dell'utilizzo dei fondi residui è un falso problema».

È scontro tra i sindacati dei medici dopo che ieri la Fimmg ha deciso di abbandonare il tavolo della trattativa con la Regione. I sindacati Cgil medici, Smi, Snami, Simet e Ugs criticano la decisione della Fimmg che ha anche proclamato una manifestazione di protesta per il primo aprile.

La polemica

«Innanzitutto - dicono dall'intersindacale - l'utilizzo dei fondi residui non riguarda i medici che già percepiscono indennità di associazionismo semplice, complesso e per personale di studio come gli stessi medici hanno potuto constatare sul proprio cedolino stipendiale. La sospensione, in attesa della ricognizione dei fondi, riguarda le nuove richieste di indennità».

«Non parteciperemo alla manifestazione indetta da Fimmg - concludono - non ci piace prendere in giro i colleghi».